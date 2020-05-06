В КНР за сутки два заражения COVID-19

В Китае излечились 94% заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, 58 человек выздоровели за последние сутки.

В Китае за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом

Число пациентов с коронавирусом в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось на 14%, до 339 человек, летальных исходов из-за COVID-19 в стране не зафиксировано. Об этом в среду, 6 мая, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно его данным, за минувший день в стране выявлено всего два новых случая заражения, все ввозные.

За все время распространения коронавируса в Китае зарегистрировано 1 678 заболевших, приехавших из-за границы, из них 1 400 уже выздоровели.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых зарубежных поездок, количество международных рейсов в страну максимально ограничено.

Летальных исходов из-за коронавируса в Китае не наблюдается уже много дней.

Среди регионов континентальной части КНР остается только один, где сохраняется относительно высокое число случаев заражения, - это провинция Хэйлунцзян - 173 инфицированных.

Ранее британские СМИ сообщили, что в настоящее время нет доказательств, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, а информация о сокрытии Китаем данных о COVID, которая ранее появилась в СМИ, была предоставлена США.

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