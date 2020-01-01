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ХАМАС и Израиль обменялись военными ударами

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Из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета, в ответ Израиль атаковал три военных поста ХАМАС в секторе Газа.
В Израиле сообщили об ответном обстреле сектора Газа
В Израиле сообщили об ответном обстреле сектора Газа

В ночь на среду, 6 мая, Армия обороны Израиля нанесла удары по военным позициям движения ХАМАС, сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета. По данным израильской радиостанции Kan, ракета разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших и ущербе не поступало.

В предыдущий раз израильские военные нанесли удары по позициям военных ХАМАС в ответ на запуск из сектора Газа 27 марта. А в конце февраля Палестина и Израиль договорились о перемирии.

Ранее президент США Дональд Трамп представил проект мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Палестина не поддержала план урегулирования США.

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, ракеты, арабо-израильский конфликт
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Источник: korrespondent.net

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