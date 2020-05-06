США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне

К международному соглашению не планируют подключать Россию, поскольку Пентагон обеспокоен "угрожающими" маневрами российских спутников.

Власти США готовят проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров. Об этом во вторник, 5 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа.

Отмечается, что договор должен получить название Artemis Accords (Соглашения Артемиды) в честь американской лунной программы Artemis. Он будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечает агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.

Проект пока не был представлен союзникам США, однако в ближайшие несколько недель Вашингтон планирует официально начать переговоры с такими странами, как Канада, Япония и государства ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами.

При этом, по информации источников Reuters, России на первоначальном этапе среди партнеров не будет, в том числе из-за позиции Пентагона. Американское военное ведомство, согласно этим данным, обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения к проекту Москвы.

Источники заявили агентству, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над какими-либо территориями на Луне.

"Это не какие-то территориальные претензии", - заявил источник, говоривший на условиях анонимности. "Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех", - отметил он.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них - Artemis 1 - предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап - Artemis 2 - предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии - Artemis 3 - NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Напомним, в апреле Трамп подписал указ о праве США на ресурсы Луны. Документ дает право американским компаниям начать коммерческое освоение ресурсов Луны и других небесных тел.

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