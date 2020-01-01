В Аргентине разбился самолет с медиками

Предполагается, что авария произошла по причине плохой видимости в районе из-за тумана. На месте работают экстренные службы.

В аэропорту Эскеля в Аргентине при посадке разбился медицинский самолет Learjet 35, на борту которого находились два медика и два пилота, сообщает La Naci'on со ссылкой на совет по безопасности на транспорте.

"Совет по безопасности на транспорте JST подтвердил, что самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут, к востоку от города Эскель", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, точной информации о погибших пока нет. На борту находились 4 человека - врач, медсестра и два пилота, они должны были транспортировать трехлетнего мальчика с заболеванием сердца.

Предполагается, что авария произошла по причине плохой видимости в районе из-за тумана. На месте работают экстренные службы.

Напомним, в конце прошлой недели в Боливии разбился военный самолет с гражданами Испании.

Также сообщалось, что в России разбился самолет-амфибия. Жертвами стали три человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet