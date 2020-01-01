Разведка назвала причины "исчезновения" Ким Чен Ына

Глава государства точно не переносил операцию на сердце, как это предполагалось, поскольку на восстановление после нее ушло бы больше времени.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике в связи с необходимостью уладить внутренние дела, а также из-за ситуации с коронавирусом, полагают в южнокорейской Государственной разведывательной службе. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Yonhap.

"(Разведка) считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на (ситуацию) с новой коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была серьезно сокращена", - приводит Yonhap слова зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бен Ги, который представил позицию южнокорейской разведслужбы по итогам ее отчета депутатам.

В разведке отметили, что Ким Чен Ын с начала года появлялся на публике всего 17 раз, что является наименьшим показателем за всю историю его пребывания у власти. Однако это не значит, что у лидера КНДР обязательно были серьезные проблемы со здоровьем.

"(Разведслужба) полагает, что по крайней мере хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, не проводилось… По мнению специалистов, если бы речь шла о (проблемах с сердцем - ред.), то какой бы легкой ни была процедура, контролировать состояние здоровья северокорейского лидера должны были бы около 4-5 недель… Даже когда (Ким Чен Ын) не вел публичную активность, он занимался государственными делами в обычном режиме", - сообщил журналистам выводы разведки Ким Бен Ги.

Он также отметил, что, по данным Государственной разведслужбы, северокорейский лидер недавно распорядился усилить противоэпидемические мероприятия по борьбе с коронавирусом, выработать меры по сдерживанию роста цен и поднять армейский дух.

Напомним, лидер КНДР не появлялся на публике с 12 апреля. В частности, он впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля. Спустя 20 дней он появился на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон. За время отсутствия пресса успела похоронить Ким Чены Ына и назвать его преемника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet