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Россия вошла в топ-5 стран по числу инфицированных коронавирусом

Комментариев: 4
Прирост за сутки составил более 10 тыс человек.
Россия обогнала Германию по числу инфицированных коронавирусом
Россия обогнала Германию по числу инфицированных коронавирусом
EPA/UPG

По состоянию на 6 мая в России зафиксировано почти 167 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 10 559 граждан РФ. Ежедневный прирост от 10 тыс. зараженных держится в России четвертый день подряд. Таким образом, Россия опередила Германию по числу заразившихся за сутки и вышла на 5 место в антирейтинге. Об этом сообщают российские СМИ. 

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Как сообщается, больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Москве (85,9 тыс.) и в Санкт-Петербурге (5,8 тыс.).

Также было зафиксировано 86 новых смертей. С начала эпидемии в РФ от коронавируса умерли 1537 человек.

Число инфицированных в России
Число инфицированных в России
t.me/stopcoronavirusrussia

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве за сутки в 15 раз больше инфицированных, чем по всей Украине. Всего за сутки в России коронавирусом заболели 10 102 человека. 

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Теги: Россия, Коронавирус, Эпидемия, Топ
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Комментариев (4)
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МаксимУм    06.05.2020, 12:32
Оценка:  0
МаксимУм
Шось дохнут мало или занижают статистику...
БРОКЕР_666    06.05.2020, 12:18
Оценка:  0
БРОКЕР_666
триколор им в ж0пу и 7 фитов под килем
Брюква_и_Клюква    06.05.2020, 11:56
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Мокши наконец-то у немцев выиграли без допинга
Путин-Xyйло    06.05.2020, 11:32
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