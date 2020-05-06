Россия вошла в топ-5 стран по числу инфицированных коронавирусом

Прирост за сутки составил более 10 тыс человек.

По состоянию на 6 мая в России зафиксировано почти 167 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 10 559 граждан РФ. Ежедневный прирост от 10 тыс. зараженных держится в России четвертый день подряд. Таким образом, Россия опередила Германию по числу заразившихся за сутки и вышла на 5 место в антирейтинге. Об этом сообщают российские СМИ.

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Как сообщается, больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Москве (85,9 тыс.) и в Санкт-Петербурге (5,8 тыс.).

Также было зафиксировано 86 новых смертей. С начала эпидемии в РФ от коронавируса умерли 1537 человек.

Число инфицированных в России t.me/stopcoronavirusrussia

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве за сутки в 15 раз больше инфицированных, чем по всей Украине. Всего за сутки в России коронавирусом заболели 10 102 человека.

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