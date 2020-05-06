В Ухане впервые открыли школы после начала пандемии

В школы отправились 57 тысяч учеников старших классов, которые скоро должны сдавать экзамены.

В китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения пандемии коронавируса COVID-19, возобновляют учебный процесс в школах. Об этом сообщает BBC в среду, 6 мая.

В частности, впервые от начала пандемии возобновили учение школы в городе Ухань. За парты возвращаются только ученики старших классов, которые должны подготовиться к предстоящим экзаменам. Таких школьников в городе насчитывается 57 тысяч.

Указано, что все ученики должны пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе.

Как сообщает Синьхуа, в провинции Хубэй уже 32 дня подряд нет новых случаев заражения COVID-19. К конце вчерашнего дня в больницах провинции не осталось находящихся на лечении пациентов с коронавирусом.

Напомним, с 8 апреля власти Китая сняли ограничения на транспортное сообщение с Уханем. Город находился в изоляции без транспортного железнодорожного и авиасообщения на протяжении 76 дней.

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