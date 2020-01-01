Пожар небоскреба в ОАЭ. Фоторепортаж
Фотографии с места пожара 48-этажного здания в городе Шардже. Горели почти все этажи высотки.
В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Шардже сегодня ночью загорелся небоскреб.
В третьем по величине городе ОАЭ Шардже горел 48-этажный небоскреб. Пламя охватило почти все высотное здание. По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.
Представляем вашему вниманию фото с места происшествия.
Cмотрите фотогалерею: Пожар небоскреба в ОАЭ. Фоторепортаж
Ранее сообщалось, что в Киев из ОАЭ прибыл самолет со 113 украинцами и гуманитаркой.
Также Корреспондент писал, что самое высокое здание перестали строить из-за коронавируса.
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