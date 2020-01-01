Пожар небоскреба в ОАЭ. Фоторепортаж

Фотографии с места пожара 48-этажного здания в городе Шардже. Горели почти все этажи высотки.

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Шардже сегодня ночью загорелся небоскреб.

В третьем по величине городе ОАЭ Шардже горел 48-этажный небоскреб. Пламя охватило почти все высотное здание. По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.

Представляем вашему вниманию фото с места происшествия.

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