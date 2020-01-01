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Пожар небоскреба в ОАЭ. Фоторепортаж

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Фотографии с места пожара 48-этажного здания в городе Шардже. Горели почти все этажи высотки.
Пожар небоскреба в ОАЭ
Пожар небоскреба в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Шардже сегодня ночью загорелся небоскреб.

В третьем по величине городе ОАЭ Шардже горел 48-этажный небоскреб. Пламя охватило почти все высотное здание. По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов. 

Представляем вашему вниманию фото с места происшествия.

 

 

 
 

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Теги: ОАЭ, пожар, небоскребы, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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