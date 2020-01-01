Показали "атмосферу отчаяния" на закрытом лайнере
Члены экипажа круизного лайнера MSC Seaview, оказавшиеся запертыми на борту в связи с карантином, сняли происходящее на корабле на видео. Ролик опубликовал портал SWNS в YouTube.
Лайнер MSC Seaview находится у берегов Бразилии, на его борту изолированы 650 членов экипажа
На кадрах видны коридоры судна между каютами, где у дверей стоят упаковки с едой, грязная посуда и пакеты с мусором.
Сообщается об "атмосфере отчаяния" на борту в связи с тем, что персонал опасается за свое здоровье и не получает зарплату.
Также известно, что на лайнере подошел к концу запас фруктов и овощей. У сотрудников отсутствует доступ к естественному дневному свету.
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