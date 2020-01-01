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Мужчина убил сестру и брата за слишком сладкий напиток

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Пакистанец обвинил родственников в том, что те пересластили и, тем самым, испортили напиток. В ходе ссоры он застрелил сестру и брата и скрылся. Трагедия произошла во время Рамадана.
Отец подозреваемого заявил, что на все воля Аллаха
Отец подозреваемого заявил, что на все воля Аллаха
Twitter

Житель пакистанского города Пешавар Мухаммед Ишак застрелил родных брата и сестру за то, что те приготовили ему слишком сладкий национальный напиток шербет. Он посчитал, что переслащенный напиток родня испортила, пишет Siasat.

Смертельное происшествие произошло, когда семья готовилась к вечернему приему пищи во время Рамадана – ифтару.

Мужчина начал ругаться с сестрой и братом из-за слишком по его мнению сладкого шербета. Ссора закончилась стрельбой.

Смертельно ранив двух человек, пакистанец скрылся с места преступления. Его сестра Мисмат и брат Хуссейн скончались в больнице, куда их доставили прибежавшие на звуки стрельбы соседи.

Отец подозреваемого заявил, что это несчастный случай и что на это "была воля Аллаха". 

Полицейским он заявил, что у подозреваемого есть маленькие дети и не стоит строго его карать. Стражи порядка отметили, что мужчине не надо оправдывать преступление сына и объявили Мухаммеда в розыск.

Напомним, что в США охранника магазина застрелили за отказ пустить девочку без маски.

Также Korrespondent.net писал, что один из самых богатых норвежцев подозревается в убийстве жены. В полиции не исключают версию того, что миллионер мог инсценировать похищение супруги и быть убийцей или соучастником.
 

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Теги: Пакистан, сахар, убийство, брат, Рамадан, сестра
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Источник: korrespondent.net

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