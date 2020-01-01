Мужчина убил сестру и брата за слишком сладкий напиток

Пакистанец обвинил родственников в том, что те пересластили и, тем самым, испортили напиток. В ходе ссоры он застрелил сестру и брата и скрылся. Трагедия произошла во время Рамадана.

Отец подозреваемого заявил, что на все воля Аллаха Twitter

Житель пакистанского города Пешавар Мухаммед Ишак застрелил родных брата и сестру за то, что те приготовили ему слишком сладкий национальный напиток шербет. Он посчитал, что переслащенный напиток родня испортила, пишет Siasat.

Смертельное происшествие произошло, когда семья готовилась к вечернему приему пищи во время Рамадана – ифтару.

Мужчина начал ругаться с сестрой и братом из-за слишком по его мнению сладкого шербета. Ссора закончилась стрельбой.

Смертельно ранив двух человек, пакистанец скрылся с места преступления. Его сестра Мисмат и брат Хуссейн скончались в больнице, куда их доставили прибежавшие на звуки стрельбы соседи.

Отец подозреваемого заявил, что это несчастный случай и что на это "была воля Аллаха".

Полицейским он заявил, что у подозреваемого есть маленькие дети и не стоит строго его карать. Стражи порядка отметили, что мужчине не надо оправдывать преступление сына и объявили Мухаммеда в розыск.

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