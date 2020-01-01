В Германии откроют все магазины и разрешат гулять семьями

Решения по ослаблению ограничений будут принимать федеральные земли и в случае новых вспышек меры ужесточат.

В Германии решили продлить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями, сообщает Spiegel Online.

Правительство постановило, что в дальнейшем встречаться можно будет членам двух домохозяйств.

"Учитывая малое количество инфекций, пребывание в общественном пространстве допускается не только наедине с родственниками из своего домохозяйства или иным человеком, но и с людьми из другого домохозяйства", - говорится в сообщении.

При этом разрешено открыться всем магазинам с условием принятия гигиенических мер, также запрещено допускать возникновения очередей.

В то же время решение по ослаблению мер возлагаются на власти федеральных земель, поэтому в местах вспышки инфекции могут действовать более строгие правила.

По информации Bild, матчи Бундеслиги могут возобновиться во второй половине мая в режиме без зрителей. Бундеслига сама определит дату возобновления матчей.

Отметим, что также канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о преодолении первой стадии пандемии в стране.

"Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы все равно находимся в самом начале и еще долго будем иметь дело с этим вирусом", - сказала она.

Власти договорились и об установлении максимального числа новых заражений, при превышении которого нужно будет немедленно возвращаться к прежним мерам. Конкретно регионы должны обеспечить, чтобы в одном районе или городе земельного подчинения в течение семи дней число новых случаев инфицирования не превышало 50 на 100 тыс. жителей.

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