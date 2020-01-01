В Германии откроют все магазины и разрешат гулять семьями
Решения по ослаблению ограничений будут принимать федеральные земли и в случае новых вспышек меры ужесточат.
В Германии решили продлить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями, сообщает Spiegel Online.
Правительство постановило, что в дальнейшем встречаться можно будет членам двух домохозяйств.
"Учитывая малое количество инфекций, пребывание в общественном пространстве допускается не только наедине с родственниками из своего домохозяйства или иным человеком, но и с людьми из другого домохозяйства", - говорится в сообщении.
При этом разрешено открыться всем магазинам с условием принятия гигиенических мер, также запрещено допускать возникновения очередей.
В то же время решение по ослаблению мер возлагаются на власти федеральных земель, поэтому в местах вспышки инфекции могут действовать более строгие правила.
По информации Bild, матчи Бундеслиги могут возобновиться во второй половине мая в режиме без зрителей. Бундеслига сама определит дату возобновления матчей.
Отметим, что также канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о преодолении первой стадии пандемии в стране.
"Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы все равно находимся в самом начале и еще долго будем иметь дело с этим вирусом", - сказала она.
Власти договорились и об установлении максимального числа новых заражений, при превышении которого нужно будет немедленно возвращаться к прежним мерам. Конкретно регионы должны обеспечить, чтобы в одном районе или городе земельного подчинения в течение семи дней число новых случаев инфицирования не превышало 50 на 100 тыс. жителей.
Как сообщалось, в Германии запретили заграничные поездки еще на шесть недель.
Также недавно Корреспондент писал, что в Германии от коронавируса излечились 75% больных.
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