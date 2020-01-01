Коронавирус мог циркулировать уже в октябре - ученые

В мире продолжаются исследования нового коронавируса. Ученые выдвигают новые гипотезы и находят новые факты.

Ученые-генетики из Британии и Франции пришли к выводу, что коронавирус COVID-19 появился среди за полгода до того, как о нем стало известно. Об этом говорится в исследовании, оубликованном 5 мая.

Согласно их выводам, генетический анализ вируса показал, что он начал циркулировать еще с октября 2019 года. При этом Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию только 11 марта 2020 года.

Исследователи изучили мутации в вирусе и обнаружили доказательства его быстрого распространения. При этом доказательств того, что вирус легче передается или с большей вероятностью провоцирует тяжелые симптомы нет.

"Вирус меняется, но это само по себе не означает, что он становится хуже", - говорит исследователь генетики Франсуа Балу.

"Следовательно, это исключает любое предположение, по которому SARS-CoV-2 циркулировал задолго до того, как его идентифицировали. В таком случае коронавирус сейчас бы уже заразил значительную часть населения", - отмечает генетик.

Генетик считает данный вывод плохой новостью, так как некоторые медики надеялись, что вирус циркулирует в течение многих месяцев и, возможно, заразил гораздо больше людей, чем сообщалось. Врачи считали, что некоторые группы населения уже могут иметь иммунитет.

Многочисленные исследования показали, что новый коронавирус возник от летучей мыши, но он заразил также другое животное перед тем, как заразить человека.

Ученые также нашли генетические доказательства того, что вирус заражал людей в Европе, США и других странах за недели или даже месяцы до того, как в феврале там зарегистрировали первые случаи.

"Другими словами, найти нулевого пациента в любой стране будет невозможно, поскольку их было много", - пояснил Балу.

В свою очередь, группа ученых из Университетского колледжа Лондона, изучив данные более 7,5 человек c COVID-19, обнаружила 198 небольших изменений в геноме коронавируса. Исследователи отмечают, что "обнаруженные повторные мутации могут указывать на то, что SARS-CoV-2 продолжает адаптироваться к новому хозяину-человеку". В то же время, другое исследование выявило несколько мутаций коронавируса, одна из которых может делать инфекцию более устойчивой. Особое внимание исследователи обратили на мутацию Spike D614G, распространенную в Европе. По одной из теорий, эта мутация влияет на ту часть вируса, которую распознает иммунная система и на которую специалисты ориентируются при разработке вакцин. Предполагается, что D614G делает больных уязвимыми для нового заражения. Накануне сообщалось, что вирусологи создали антитело, способное победить коронавирус

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