В Италии рекордное число выздоровевших от COVID за сутки

Не смотря на положительную динамику излечения от COVID, число новых случаев заражения за сутки также возросло.

При этом число жертв коронавируса также увеличилось

Число выздоровевших от коронавируса в Италии за последние сутки достигло рекордных 8 014 человек, такого показателя еще не было с начала пандемии, говорится в сводке Департамента гражданской защиты, пишет ТАСС.

Таким образом, общее число излечившихся в стране достигло 93 245.

При этом за сутки также увеличился показатель новых случаев COVID и составил 1 444 человек. Днем ранее было зафиксировано 1 075 новых заражений.

Количество летальных исходов за последние сутки составило 369 человек, что выше показателя днем ранее, когда было зарегистрировано 236 смертей.

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