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В Италии рекордное число выздоровевших от COVID за сутки

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Не смотря на положительную динамику излечения от COVID, число новых случаев заражения за сутки также возросло.
При этом число жертв коронавируса также увеличилось
При этом число жертв коронавируса также увеличилось
 
Число выздоровевших от коронавируса в Италии за последние сутки достигло рекордных 8 014 человек, такого показателя еще не было с начала пандемии, говорится в сводке Департамента гражданской защиты, пишет ТАСС.
 
Таким образом, общее число излечившихся в стране достигло 93 245.
 
При этом за сутки также увеличился показатель новых случаев COVID и составил 1 444 человек. Днем ранее было зафиксировано 1 075 новых заражений.
 
Количество летальных исходов за последние сутки составило 369 человек, что выше показателя днем ранее, когда было зарегистрировано 236 смертей.
 
Как сообщалось, число жертв коронавируса в Италии может быть на тысячи человек больше.
 
Напомним, в Италии, в одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, вводят первые послабления карантина.

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Теги: Италия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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