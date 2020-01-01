В Италии рекордное число выздоровевших от COVID за сутки
Не смотря на положительную динамику излечения от COVID, число новых случаев заражения за сутки также возросло.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии за последние сутки достигло рекордных 8 014 человек, такого показателя еще не было с начала пандемии, говорится в сводке Департамента гражданской защиты, пишет ТАСС.
Таким образом, общее число излечившихся в стране достигло 93 245.
При этом за сутки также увеличился показатель новых случаев COVID и составил 1 444 человек. Днем ранее было зафиксировано 1 075 новых заражений.
Количество летальных исходов за последние сутки составило 369 человек, что выше показателя днем ранее, когда было зарегистрировано 236 смертей.
Как сообщалось, число жертв коронавируса в Италии может быть на тысячи человек больше.
Напомним, в Италии, в одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, вводят первые послабления карантина.
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