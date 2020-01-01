Грузия поблагодарила Украину за отказ Саакашвили в высокой должности

Грузинские власти поблагодарили украинский парламент, что тот не стал назначать Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.

В Грузии поблагодарили представителей украинского парламента за то, что они не поддержали назначение экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам, пишет ТАСС.

С таким заявлением выступил вице-спикер грузинского парламента Мамука Мдинарадзе.

"Я хочу сказать Раде и нашим коллегам, большей их части большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрение его (Саакашвили - ред.) кандидатуры на должность, о которой шла речь, не произошло. Я уверен, что одним из факторов были и наши обращения, в которых мы говорили о том, что нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране", - сказал Мдинаразде на брифинге.

Грузинский телеканал Рустави 2 со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что Саакашвили могут назначить на должность секретаря Национального совета реформ Украины.

"Я не знаю, назначат ли его советником, консультантом или секретарем. Наверное, на должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить. По крайней мере, мы уверены, что парламент поступил так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны", - заключил Мдинарадзе.

Как известно, возможное назначение Саакашвили на пост заместителя главы правительства по вопросам реформ взывало крайне негативную реакцию у грузинских властей.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил отозвать посла из Киева для консультаций в случае, если подобное назначение произойдет.

Спикер парламента Арчил Талаквадзе написал письмо спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором просил не назначать экс-президента на политическую должность.

О том, что назначение Саакашвили на должность в Кабмине испортит отношения между странами, отметила и президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем заявлении.

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