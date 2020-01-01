Подошел к разгадке. Убийство исследователя Covid

В США застрелили ученого, который, по словам его коллег, "находился на пороге важного открытия" по коронавирусу, мотивы убийцы неизвестны.

Вокруг пандемии коронавируса все больше мистики и конспирологии. Билл Гейтс, вышки 5G уже были. Сейчас больше всего обсуждается происхождение вируса из лаборатории в Ухане. Но сегодня в копилку коспирологов добавилась новая горячая информация.

Бинг Лю - 37-летнего исследователя из Школы медицины Университета Питтсбурга нашли мертвым в собственном доме. Бинг Лю изучал коронавирус и мог быть на пороге важного открытия.

Корреспондент.net собрал информацию о странном убийстве.

Суицид на месте убийства

Бинг Лю получил несколько огнестрельных ранений в своем таунхаусе в городке Росс неподалеку от Питтсбурга. Местные СМИ со ссылкой на представителей властей пишут, что он получил огнестрельные ранения в голову, шею, туловище и конечности.

Убийца был идентифицирован полицией как 46-летний Хао Гу. Полиция сообщила, что Хао Гу и Бинг Лю были знакомы, но возможный мотив убийства не раскрыла. Хао Гу застрелился в своей машине примерно в 100 метрах от места убийства

Во время убийства жены Бинга Лю не было дома, детей у пары нет. Из дома ничего не пропало.

Убитый ученый Бинг Лю

На пороге открытий

Бинг Лю специализировался на компьютерном моделировании и анализе динамики биологических систем.

В заявлении Университета Питтсбурга в связи с его смертью говорится, что он был выдающимся исследователем и сделал уникальный вклад в науку.

Коллеги говорят, что ученый вот-вот должен был получить важные результаты исследований клеточных механизмов воздействия коронавируса на организм человека и вызываемых им осложнений. Коллеги ученого пообещали сделать все возможное, чтобы закончить его исследования и тем самым воздать должное его научным достижениям.

Ивет Бахар, руководительница Бинга Лю и глава лаборатории, в которой он работал, сообщила СМИ, что он как раз начал получать интересные результаты исследований.

По ее словам, на выходных она отправила ему несколько электронных писем и была удивлена, что он не отвечает. Ивет Бахар говорит, что Бинг Лю не сообщал о каких-либо опасениях за свою жизнь.

По мнению полиции, отношения между ученым и убийцей Хао Гу никак не были связаны с исследованиями коронавируса, которые проводил убитый. Мотив убийства полиция все еще выясняет.

Вакцина в Питтсбурге

В апреле ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга, в которой работал и Бинг Лю, создали первый прототип вакцины против коронавируса в виде микроигольного пластыря, который помещается на кончике пальца.

Вакцина на основе вирусного антигена доставляется в кожу с помощью микроигл, расположенных на поверхности пластыря, размером с кончик пальца. Микроигольный пластырь содержит 400 крошечных микроигл из сахаров и белков, которые полностью растворяются, не оставляя следов.

Согласно результатам исследования на мышах, при такой форме подачи вакцины у животных через две недели вырабатывались антитела, специфичные к SARS-CoV-2, в том количестве, которого достаточно для нейтрализации вируса.

Такой вид вакцины может быть быстро изготовлен в промышленных масштабах. Одна из существенных преимуществ такого пластыря - это то, что его не нужно держать в холоде при хранении или транспортировке. Важно и то, что вакцина с микроиглами сохраняет свою эффективность даже после тщательной стерилизации гамма-излучением.

"При разработке мы взяли за основу метод "царапины", который используется для доставки на кожу вакцины против оспы, но в его высокотехнологичной версии, которая является эффективной и удобной для пациента. И это на самом деле безболезненно", - сообщил Луи Фалло, профессор дерматологии в Медицинской школе Питтсбурга, который является одним из исследователей.

Отмечается, что вакцина под названием PittCoVacc (Pittsburgh Coronavirus Vaccine) работает так же, как прививка от гриппа: путем введения в организм кусочков самого вирусного белка, сделанного в лаборатории.