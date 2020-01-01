Подошел к разгадке. Убийство исследователя Covid
Вокруг пандемии коронавируса все больше мистики и конспирологии. Билл Гейтс, вышки 5G уже были. Сейчас больше всего обсуждается происхождение вируса из лаборатории в Ухане. Но сегодня в копилку коспирологов добавилась новая горячая информация.
Бинг Лю - 37-летнего исследователя из Школы медицины Университета Питтсбурга нашли мертвым в собственном доме. Бинг Лю изучал коронавирус и мог быть на пороге важного открытия.
Корреспондент.net собрал информацию о странном убийстве.
Суицид на месте убийства
Бинг Лю получил несколько огнестрельных ранений в своем таунхаусе в городке Росс неподалеку от Питтсбурга. Местные СМИ со ссылкой на представителей властей пишут, что он получил огнестрельные ранения в голову, шею, туловище и конечности.
Убийца был идентифицирован полицией как 46-летний Хао Гу. Полиция сообщила, что Хао Гу и Бинг Лю были знакомы, но возможный мотив убийства не раскрыла. Хао Гу застрелился в своей машине примерно в 100 метрах от места убийства
Во время убийства жены Бинга Лю не было дома, детей у пары нет. Из дома ничего не пропало.
На пороге открытий
Бинг Лю специализировался на компьютерном моделировании и анализе динамики биологических систем.
В заявлении Университета Питтсбурга в связи с его смертью говорится, что он был выдающимся исследователем и сделал уникальный вклад в науку.
Коллеги говорят, что ученый вот-вот должен был получить важные результаты исследований клеточных механизмов воздействия коронавируса на организм человека и вызываемых им осложнений. Коллеги ученого пообещали сделать все возможное, чтобы закончить его исследования и тем самым воздать должное его научным достижениям.
Ивет Бахар, руководительница Бинга Лю и глава лаборатории, в которой он работал, сообщила СМИ, что он как раз начал получать интересные результаты исследований.
По ее словам, на выходных она отправила ему несколько электронных писем и была удивлена, что он не отвечает. Ивет Бахар говорит, что Бинг Лю не сообщал о каких-либо опасениях за свою жизнь.
По мнению полиции, отношения между ученым и убийцей Хао Гу никак не были связаны с исследованиями коронавируса, которые проводил убитый. Мотив убийства полиция все еще выясняет.
Вакцина в Питтсбурге
В апреле ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга, в которой работал и Бинг Лю, создали первый прототип вакцины против коронавируса в виде микроигольного пластыря, который помещается на кончике пальца.
Вакцина на основе вирусного антигена доставляется в кожу с помощью микроигл, расположенных на поверхности пластыря, размером с кончик пальца. Микроигольный пластырь содержит 400 крошечных микроигл из сахаров и белков, которые полностью растворяются, не оставляя следов.
Согласно результатам исследования на мышах, при такой форме подачи вакцины у животных через две недели вырабатывались антитела, специфичные к SARS-CoV-2, в том количестве, которого достаточно для нейтрализации вируса.
Такой вид вакцины может быть быстро изготовлен в промышленных масштабах. Одна из существенных преимуществ такого пластыря - это то, что его не нужно держать в холоде при хранении или транспортировке. Важно и то, что вакцина с микроиглами сохраняет свою эффективность даже после тщательной стерилизации гамма-излучением.
"При разработке мы взяли за основу метод "царапины", который используется для доставки на кожу вакцины против оспы, но в его высокотехнологичной версии, которая является эффективной и удобной для пациента. И это на самом деле безболезненно", - сообщил Луи Фалло, профессор дерматологии в Медицинской школе Питтсбурга, который является одним из исследователей.
Отмечается, что вакцина под названием PittCoVacc (Pittsburgh Coronavirus Vaccine) работает так же, как прививка от гриппа: путем введения в организм кусочков самого вирусного белка, сделанного в лаборатории.