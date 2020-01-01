Трамп сравнил вспышку COVID с атакой на Перл-Харбор и терактами в 2001 году
Американский лидер назвал пандемию коронавируса самым ужасным нападением за всю историю страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, оказался для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и серия терактов 11 сентября. Такое сравнение американский лидер озвучил на брифинге в Белом доме 6 мая.
"Мы пережили самое ужасное нападение за всю историю нашей страны. Это (пандемия коронавируса) действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было (в США). Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (теракт 2001 года -ред.). Такого нападения никогда не было, и этого не должно было произойти", - подчеркнул Трамп.
Отметим, ранее президент США неоднократно заявлял, что Китай имел все возможности, чтобы не допустить распространения заболевания.
Напомним, удар японской авиации по американской военно-морской базе Перл-Харбор на Гавайских островах произошел 7 декабря 1941 года. Потери США составили свыше 2,3 тыячи военнослужащих, были потоплены четыре линкора, уничтожено 188 самолетов. Нападение послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну.
Напомним, удар японской авиации по американской военно-морской базе Перл-Харбор на Гавайских островах произошел 7 декабря 1941 года. Потери США составили свыше 2,3 тыячи военнослужащих, были потоплены четыре линкора, уничтожено 188 самолетов. Нападение послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну.
Теракты 11 сентября 2001 года совершили боевики террористической сети Аль-Каида. Они захватили пассажирские самолеты и направили их на две башни Всемирного торгового центра и на здание Пентагона. Четвертый захваченный лайнер разбился в штате Пенсильвания.
В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2996 человек, свыше 6 тысяч получили ранения.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных COVID-19 в США превысило 1,2 миллиона, скончались более 72 тысяч человек.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных COVID-19 в США превысило 1,2 миллиона, скончались более 72 тысяч человек.
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