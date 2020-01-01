Бэнкси представил картину с медиком в образе супергероя
Художник-аноним нарисовал ребенка с фигуркой медсестры, которая напоминает летящего на помощь супергероя.
Британский художник Бэнкси создал рисунок, на котором изобразил медика в образе супергероя. Фото своей последней работы он разместил в Instagram 6 мая.
На черно-белом рисунке, предположительно, выполненном мягким карандашом или углем, изображен ребенок, который сидит держит в руке фигурку медсестры, похожей на супергероя.
Рядом в корзине лежат фигурки Бэтмена и Человека-паука.
Фото: instagram.com/banksy
Пост в Instagram Бэнкси прокомментировал словами "game changer", что можно перевести как "тот, кто кардинально изменил ситуацию".
По данным ВВС, работу на ватмане Бэнкси подарил больнице Саутгемптона, снабдив ее запиской.
"Спасибо за то, что вы делаете. Я надеюсь, что она сделает это место немного светлее даже будучи черно-белой", - подчеркнул художник.
Рисунок занял место рядом с отделением скорой помощи, где провисит до осени. После этого, его планируют продать с аукциона, а вырученные средства направить в Национальную службу здравоохранения.
Напомним, до сих пор Бэнкси, творчество которого пользуется большой популярностью, удается сохранять анонимность.
В апреле он создал арт-объект в собственной ванной комнате, посвященный теме самоизоляции. Художник изобразил крыс, устроивших беспорядок, а также линии в ряд, перечеркнутые косой чертой, которые используют для отсчета пройденных дней.
В октябре 2019 года картину Бэнкси под названием Регресс парламента продали на аукционе за 12 миллионов долларов.
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