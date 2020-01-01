Бэнкси представил картину с медиком в образе супергероя

Художник-аноним нарисовал ребенка с фигуркой медсестры, которая напоминает летящего на помощь супергероя.

Британский художник Бэнкси создал рисунок, на котором изобразил медика в образе супергероя. Фото своей последней работы он разместил в Instagram 6 мая.

На черно-белом рисунке, предположительно, выполненном мягким карандашом или углем, изображен ребенок, который сидит держит в руке фигурку медсестры, похожей на супергероя.

Рядом в корзине лежат фигурки Бэтмена и Человека-паука.

Фото: instagram.com/banksy

Пост в Instagram Бэнкси прокомментировал словами "game changer", что можно перевести как "тот, кто кардинально изменил ситуацию".

По данным ВВС , работу на ватмане Бэнкси подарил больнице Саутгемптона, снабдив ее запиской.

"Спасибо за то, что вы делаете. Я надеюсь, что она сделает это место немного светлее даже будучи черно-белой", - подчеркнул художник.

Рисунок занял место рядом с отделением скорой помощи, где провисит до осени. После этого, его планируют продать с аукциона, а вырученные средства направить в Национальную службу здравоохранения.

Напомним, до сих пор Бэнкси, творчество которого пользуется большой популярностью, удается сохранять анонимность.

В апреле он создал арт-объект в собственной ванной комнате, посвященный теме самоизоляции . Художник изобразил крыс, устроивших беспорядок, а также линии в ряд, перечеркнутые косой чертой, которые используют для отсчета пройденных дней.

В октябре 2019 года картину Бэнкси под названием Регресс парламента продали на аукционе за 12 миллионов долларов.

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