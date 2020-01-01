В Исландии сообщили о ликвидации вспышки COVID-19

В настоящий момент в стране насчитывается 39 случаев коронавируса, трое зараженных в больнице.

Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса. Как сообщило 6 мая правительство страны, 97% инфицированных уже выздоровели.

"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению, болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении властей.