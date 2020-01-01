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В Исландии сообщили о ликвидации вспышки COVID-19

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В настоящий момент в стране насчитывается 39 случаев коронавируса, трое зараженных в больнице.
Вид на озеро Тьорнин в центре Рейкьявика
Вид на озеро Тьорнин в центре Рейкьявика
 
Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса. Как сообщило 6 мая правительство страны, 97% инфицированных уже выздоровели.
 
"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению, болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении властей.
 
На данный момент в стране насчитывается 39 зараженных, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.
 
В понедельник, 4 мая, в Исландии, как и планировалось, приступили к отмене ограничительных мер, введенных в марте.
 
 
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Теги: Исландия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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