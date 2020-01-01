В Исландии сообщили о ликвидации вспышки COVID-19
В настоящий момент в стране насчитывается 39 случаев коронавируса, трое зараженных в больнице.
Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса. Как сообщило 6 мая правительство страны, 97% инфицированных уже выздоровели.
"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению, болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении властей.
На данный момент в стране насчитывается 39 зараженных, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.
В понедельник, 4 мая, в Исландии, как и планировалось, приступили к отмене ограничительных мер, введенных в марте.
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