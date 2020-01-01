Коронавирус в США: умерли более 73 тысяч человек

Страна продолжает с большим отрывом лидировать в мире по показателям заражения и смерти от COVID-19.

В США растет число смертей от коронавируса

В США число жертв коронавируса превысило 73 тысячи, заражены более 1,2 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса на 2.50 четверга, 7 мая, по киевскому времени.

В настоящее время в США от COVID-19 скончались 73 095 человек, число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 227 430, выздоровели почти 190 тысяч человек.

Штаты значительно опережают по заболеваемости и числу смертей от коронавируса остальные страны мира. После США наибольшее количество умерших зафиксировали в Великобритании (30 150) и Италии (29 684).

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в последняя время страдает от бессонницы из-за мыслей о жертвах коронавируса в стране.

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