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Коронавирус повлиял на наркотрафик в мире - ООН

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Пандемия оказала сильное влияние на незаконную торговлю наркотиками: изменились маршруты и сфера потребления.
COVID-19 повлиял на наркобизнес
COVID-19 повлиял на наркобизнес
pixabay.com
 
Меры правительств стран по сдерживанию пандемии коронавируса привели к изменениям маршрутов незаконной торговли наркотиками. Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликованном 7 мая.
 
Согласно отчету, ограничение авиасообщения между странами, вероятно, сказалось на торговле синтетическими наркотиками (метамфетамин). Для их поставок чаще всего прибегали к воздушному транспорту. 
 
Также наркоторговцы стали искать альтернативные маршруты для контрабанды героина - морским путем вместо суши. При этом основную часть кокаина продолжают переправлять морем, о чем свидетельствует обнаружение крупных партий в портах Европы.
 
Предполагается, что нетронутой могла оказаться только незаконная торговля каннабисом, поскольку обычно его производят рядом с рынком потребления.
 
По данным ООН, из-за дефицита наркотиков может снизиться их потребление в рекреационных целях.
 
Кроме того, дефицит героина может привести к потреблению вредных веществ, произведенных на внутреннем рынке. Некоторые страны Европы уже отмечают, что потребители героина могут перейти на потребление фентанила и его производных.
 
В целом дефицит наркотических средств ведет к росту потребления наркотиков инъекционным путем, что несет угрозу распространения ВИЧ/ СПИД, гепатита С, нового коронавируса, а также роста случаев передозировки.
 
Как отмечается в докладе, ограничительные меры из-за пандемии могут помешать сбору урожая опийного мака в Афганистане. Кроме того, в Колумбии производство кокаина оказалось затруднено из-за нехватки бензина, в Боливии коронавирус ограничил способность властей контролировать выращивание кокаинового куста.
 
Сокращение международной торговли в условиях COVID-19 может в общем итоге привести к дефициту прекурсоров, используемых для производства героина и синтетических наркотиков.
 
Например, ограничение поставок в Мексике, по всей видимости, нарушило производство метамфетамина и фентанила, а в Ливане и Сирии это сказывается на производстве каптагона.
 
Как подытожили эксперты ООН, в долгосрочной перспективе экономический спад из-за пандемии способен трансформировать рынок наркотиков.
 
 
Ранее сообщалось, что в Киеве профессор химии создал нарколаборатории.

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Теги: наркотики, ООН, наркоторговля, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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