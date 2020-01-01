В Польше перенесли выборы президента
Выборы польского президента, запланированные на 10 мая, не состоятся в намеченный срок из-за пандемии COVID-19.
Выборы президента Польши не состоятся 10 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении лидера правящей партии Закон и справедливость Ярослава Качиньского и лидера Объединенных правых Ярослава Говина, опубликованном 6 мая.
Как подчеркнули Качиньский и Говин, решение было принято "в связи с отказом оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки".
При этом Говин, партия которого входит в правящую коалицию, назвал достигнутые договоренности "решением, которое гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах".
Новая дата выборов пока не объявлена. Как отметили политики, голосование проведут в заочной форме - по почте.
Ранее Сейм Польши принял закон о заочном голосовании на выборах президента. Накануне верхняя палата парламента (Сенат) отклонила документ, однако нижняя палата может преодолеть вето большинством голосов.
Напомним, в начале апреля Говин предложил отложить голосование на два года из-за распространения COVID-19, внести изменения в конституцию и продлить срок полномочий действующего президента с условием, что тот больше не будет выдвигать свою кандидатуру.
По последним данным, в стране зафиксировали 14 740 случаев заражения коронавирусом, умерли более 700 человек.
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