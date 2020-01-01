В Польше перенесли выборы президента

Выборы польского президента, запланированные на 10 мая, не состоятся в намеченный срок из-за пандемии COVID-19.

Выборы президента Польши не состоятся 10 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении лидера правящей партии Закон и справедливость Ярослава Качиньского и лидера Объединенных правых Ярослава Говина, опубликованном 6 мая.

Как подчеркнули Качиньский и Говин, решение было принято "в связи с отказом оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки".

При этом Говин, партия которого входит в правящую коалицию, назвал достигнутые договоренности "решением, которое гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах".

Новая дата выборов пока не объявлена. Как отметили политики, голосование проведут в заочной форме - по почте.