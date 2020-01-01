В США заявили, что отношения с Китаем вызывают досаду

Вашингтон разочарован из-за ряда решений Пекина на начальном этапе борьбы с коронавирусом.

Отношения между США и Китаем в настоящий момент характеризуются разочарованием и чувством досады из-за решений, которые Пекин принял в ходе борьбы с коронавирусом. Об этом 6 мая заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"В настоящий момент эти отношения характеризуются разочарованием и чувством досады", - подчеркнула она.

По словам Макинэни, Вашингтон недоволен целым рядом решений, которые принял Пекин на начальном этапе борьбы с коронавирусом.

"Президент (США Дональд Трамп) говорил, как он разочарован тем, что некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев", - указала пресс-секретарь.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. Позже она распространилась на большинство стран мира, а ВОЗ признала ее пандемией.

В настоящий момент в мире зафиксировали более 3,7 миллиона случаев CОVID-19, свыше 253 тысяч скончались.

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