В США заявили, что отношения с Китаем вызывают досаду
Вашингтон разочарован из-за ряда решений Пекина на начальном этапе борьбы с коронавирусом.
Отношения между США и Китаем в настоящий момент характеризуются разочарованием и чувством досады из-за решений, которые Пекин принял в ходе борьбы с коронавирусом. Об этом 6 мая заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
"В настоящий момент эти отношения характеризуются разочарованием и чувством досады", - подчеркнула она.
По словам Макинэни, Вашингтон недоволен целым рядом решений, которые принял Пекин на начальном этапе борьбы с коронавирусом.
"Президент (США Дональд Трамп) говорил, как он разочарован тем, что некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев", - указала пресс-секретарь.
Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. Позже она распространилась на большинство стран мира, а ВОЗ признала ее пандемией.
В настоящий момент в мире зафиксировали более 3,7 миллиона случаев CОVID-19, свыше 253 тысяч скончались.
Лидером по заражению и смертям от коронавируса являются США - число умерших в стране превысило 73 тысячи, 1,2 миллиона человек инфицированы.
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