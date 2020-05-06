В Бразилии новый рекорд смертей от коронавируса
В латиноамериканской стране зафиксировали самый большой ежедневный прирост числа смертей и новых случаев заражения COVID-19.
В Бразилии зафиксировали суточный рекорд смертей от коронавируса - за последние 24 часа число умерших увеличилось на 615 человек, а зараженных стало больше на 10 503 человека. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны за 6 мая, сообщает Globo.
В настоящий момент в стране подтверждены 126 611 случаев COVID-19, скончались более 8,5 тысячи человек.
Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек.
Ранее стало известно, что коронавирус выявили у пресс-секретаря президента Бразилии Жаира Болсонару.
Напомним, бразильский лидер пренебрегает мерами противодействия COVID-19 и резко критикует сторонников карантина. В апреле он отправил в отставку министра здравоохранения, который выступал за социальное дистанцирование.
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