В Бразилии новый рекорд смертей от коронавируса

В латиноамериканской стране зафиксировали самый большой ежедневный прирост числа смертей и новых случаев заражения COVID-19.

В Бразилии зафиксировали cуточный рекорд смертей от коронавируса

В Бразилии зафиксировали суточный рекорд смертей от коронавируса - за последние 24 часа число умерших увеличилось на 615 человек, а зараженных стало больше на 10 503 человека. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны за 6 мая, сообщает Globo

В настоящий момент в стране подтверждены 126 611 случаев COVID-19, скончались более 8,5 тысячи человек.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек.

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