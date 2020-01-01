Выборы на Донбассе пока невозможны - Госдеп

Для проведения голосования необходимо прекращения огня, вывод российских войск и контроль Украины над границей, подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Проведение выборов на Донбассе является невозможным в нынешних условиях. Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн дискуссии в Фонде Маршалла, сообщает 7 мая Голос Америки

Представитель Госдепа подчеркнул, что проведение честного голосования на Донбассе возможно только при условии полного прекращения огня, вывода Россией войск и получения Украиной контроля над границей.

"Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над международным рубежом. Я думаю, президент Владимир Зеленский и его команда четко определили свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, имеют ли желание Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны", - указал Кент.

По его словам, главным инструментом урегулирования на востоке Украины являются Минские соглашения. При этом Россия с первого дня подписания договоренностей нарушала их, заявил представитель Госдепа.

"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории... Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя", - подчеркнул Кент.

Напомним, в марте глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власти активно работают над тем, чтобы организовать проведение местных выборов в ОРДЛО этой осенью.

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