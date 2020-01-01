В Пентагоне назвали число мирных жертв военных операций США

Больше всего мирного населения погибло в Афганистане, уточнили в американском оборонном ведомстве.

В ходе проведения военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2019 году погибли более 130 мирных жителей. Об этом говорится в докладе Пентагона, опубликованном 6 мая.

В отчете, составленном по запросу Конгресса США, указывается, что 108 человек были убиты в Афганистане, 22 - в Сирии и Ираке, двое - в Сомали.

В результате военных операций в Ливии и Йемене жертв среди мирного населения не было.

Ранения в общей сложности получил 91 мирный житель.

При этом в Минобороны США подчеркнули, что "привержены снижению возможного урона населению", несмотря на то, что потери среди мирных жителей - это трагическая и неизбежная часть войны.

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