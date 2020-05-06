Конгресс США обнародует документы о вмешательстве России - СМИ

По меньшей мере 53 стенограммы о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года готовы для публикации, пишет Politico.

Конгресс США готовится опубликовать 53 документа о вмешательстве РФ в выборы facebook.com/ukr.embassy.usa

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится опубликовать 53 стенограммы свидетельских показаний, касающиеся вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом в среду, 6 мая, сообщила газета Politico

Отмечается, что документы связаны с расследованием республиканцев, руководивших комитетом до 2019 года. По информации издания, сторонники президента США Дональда Трампа призвали нынешнего главу комитета, демократа Адама Шиффа, обнародовать документы.

Стало известно, чтоисполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл на этой неделе уведомил Шиффа, что стенограммы 53 интервью, занимающие в общей сложности более шести тысяч страниц, могут быть опубликованы.

Законодатели намерены как можно скорее проанализировать предложенные разведкой отредактированные версии документов.

Как подчеркнула газета, пока неясно, как быстро группа рассмотрит предложения разведки, однако ожидается, что "материалы, содержащие тысячи страниц, заново откроют дела, связанные с контактами предвыборной кампании Дональда Трампа".

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