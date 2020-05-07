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В Нидерландах в тайнике нашли 255 кг банкнот евро

Комментариев: 1
Полицейские обнаружили сумки набитые пачками банкнот евро. Общая сумма составила более 12 миллионов евро.
Сумки с деньгами
Сумки с деньгами
nos.nl

В нидерландском Эйндховене полиция обнаружила в частном доме 12,5 миллиона евро наличными. Об этом в среду, 6 мая, сообщило издание NOS.

"Полиция Эйндховена нашла в доме 12,5 миллиона евро наличными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тайнике были банкноты от 20 до 500 евро. Вместе купюры весили 255 килограммов. Кроме того, в доме нашли огнестрельное оружие.

В доме задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в отмывании денег.

В прошлом году в Амстердаме обнаружили 12,8 миллиона евро, но эта сумма была разделена, и хранилась в пяти домах. Тогда были арестованы семь человек за незаконный оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что в доме экс-президента Судана нашли миллионы евро. На него завели дела о коррупционных преступлениях.

А несколько лет назад в Швейцарии забили канализацию банкнотами по 500 евро.

 

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Теги: деньги, евро, Нидерланды, наличные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    07.05.2020, 09:06
Оценка:  +1
Колишній-східняк
В доме задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в отмывании денег. - Цікаво, він ці гроші вже відмив, чи тільки приготував для закладки в пральну машину?
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