За сутки COVID-19 заразились 90 тысяч человек

За последние сутки от коронавируса во всем мире погибло более шести с половиной тысяч людей.

По состоянию на утро четверга, 7 мая, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,7 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

По состоянию на 8:40 зафиксировано 3 753 112 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вылечились от недуга 1 245 544 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии умерли 263 841 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 228 603 случаи), Испания (220 325) и Италия (214 457). Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрирован 73 431 умерший от коронавируса. На втором месте находится Великобритания (30 150), на третьем – Италия (29 648).

Напомним, накануне утром в мире было зафиксировано 3 663 911 заразившихся коронавирусом.

Также сегодня сообщалось, что в Бразилии новый рекорд смертей от коронавируса.

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