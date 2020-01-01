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В США начали производство новой модели Javelin

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Javelin F-Model оснастили усовершенствованной боеголовкой, способной пробивать броню с динамической защитой.
В США модернизировали Javelin
В США модернизировали Javelin
thedefensepost.com

В Штатах начали выпускать новую модель противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. К ее производству приступила совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду, 6 мая, на сайте Lockheed Martin.

Новый комплекс получил наименование Javelin F-Model (FGM-148F).

Отмечается, что специалисты оснастили ПТРК усовершенствованной боеголовкой, способной пробивать броню с динамической защитой, а также уничтожать легкие бронированные машины. В Lockheed Martin заявили, что Пентагон уже разместил заказ на 45 тыс. новых Javelin.

Ранее сообщалось, что Минобороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины.

А в январе стало известно, что Украина впервые напрямую закупила у США комплексы Javelin на сумму в 36,5 млн долларов. 

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Теги: США, оружие, Javelin
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Источник: korrespondent.net

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