В Кении жертвами наводнений стали почти 200 человек

Проливные дожди вызвали сильные наводнения в западных и прибрежных регионах африканской страны.

В Кении за последние три недели в результате наводнений погибли 194 человека, еще 100 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти в четверг, 7 мая.

"Секретарь Кабинета Министров Кении по вопросам распределения властных полномочий Юджин Вамалва заявил, что наводнения, вызванные проливными дождями во многих частях страны, также разрушили сельские поселения, хозяйственные объекты и фермы", – говорится в сообщении.

Проливные дожди вызвали наводнения главным образом в западных и прибрежных регионах страны.

Ранее в Руанде 53 человека погибли и 84 пострадали из-за стихийных бедствий, вызванных проливными дождями. Были разрушены около тысячи зданий, пострадали почти 200 гектаров посевов, 23 дороги и 17 мостов.

Также на юго-востоке Бразилии из-за сильных дождей погибли по 17 человек – в Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро. Власти штата Сан-Паулу заявили, что еще 46 человек пропали без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet