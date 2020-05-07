В Индии утечка на химзаводе, есть жертвы
В Индии, в районе города Вишакхапатнам, на химическом заводе LG Polymers произошла утечка ядовитых летучих веществ. Об этом сообщило издание TOI Vizag в Twitter.
Так, в результате инцидента погибли восемь человек, сотни людей были доставлены в больницу. Утечка произошла, когда завод был снова открыт после карантина, начавшегося 24 марта.
Спасатели прогнозируют, что токсичные пары распространятся в радиусе трех километров, власти эвакуируют людей из близлежащих районов.
Cмотрите фотогалерею: В Индии утечка на химзаводе, есть жертвы
Video: Locals and government officials present at LG Polymers. #VizagGasLeak #GasLeak #LGPolymersGasLeak pic.twitter.com/SCWpl0lhAX— TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet