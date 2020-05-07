В Индии утечка на химзаводе, есть жертвы

Утечка произошла, когда была восстановлена работа завода после введения карантинных ограничений.

Утечка на химзаводе в Индии twitter.com/TOIVizagNews

В Индии, в районе города Вишакхапатнам, на химическом заводе LG Polymers произошла утечка ядовитых летучих веществ. Об этом сообщило издание TOI Vizag в Twitter.

Так, в результате инцидента погибли восемь человек, сотни людей были доставлены в больницу. Утечка произошла, когда завод был снова открыт после карантина, начавшегося 24 марта.

Спасатели прогнозируют, что токсичные пары распространятся в радиусе трех километров, власти эвакуируют людей из близлежащих районов.

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