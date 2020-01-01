В Индии 122 млн человек остались без работы из-за карантина
В Индии 122 млн человек потеряли работу из-за карантинных ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило ВВС.
По данным Центра мониторинга индийской экономики, уровень безработицы в стране находится на рекордно высоком уровне – 27,1%. По сравнению с США эти показатели в четыре раза выше.
Индия находится на карантине с 25 марта. Это привело к массовым увольнениям и потере работы среди населения.
По последним данным, в Индии коронавирусом заразились более 43 тысяч человек. Скончались 1787.
Ранее сообщалось, что нарушивших карантин водителей в Индии избивают полицейские.
Позже стало известно, что в Индии сотни рабочих мигрантов подрались с полицией во время карантина.
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