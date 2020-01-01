COVID-19: в России новый рекорд по заражениям

С начала пандемии умерли 1625 россиян. При этом число выздоровевших приблизилось к 24 тысячам.

Похороны умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге

В России за последние сутки зарегистрирован 11 231 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Это новый абсолютный рекорд с начала пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением пандемии в четверг, 7 мая.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России достигло 177 160. Суточный прирост составляет 6,8%. Днем ранее в России сообщали о 10 559 случаях заболевания за сутки.

По числу заболевших Россия продолжает удерживать пятое место в мире, обогнав Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (174,2 тыс.), согласно данным Университета Джона Хопкинса.

Впереди остаются США (1 млн 228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).

Новые инфицированные появились в 84 регионах России, больше всего в Москве – 6703. В Московской области 842 новых заболевших, в Нижегородской области – 312, в Санкт-Петербурге – 306.

За весь период от коронавируса в РФ погибли 1625 человек, в том число 88 за последние сутки. Интересно, что при сопоставимом числе инфицированных с другими странами, в России официальное число жертв сравнительно низкое. Так, в Германии скончались 7275 человек, а Франции – 25 812 человек.

Выздоровели в России 23 803 пациента, 2476 из них – за последние сутки.

Напомним, по состоянию на утро 7 мая в мире число случаев заражений COVID-19 превысило 3,7 млн. Вылечились от недуга 1 245 544 пациентов. Умерли 263 841 человек.

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