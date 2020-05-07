В Беларуси задержали двух популярных блогеров

Одного поместили в СИЗО, а второго, который ехал его поддержать, отвезли в РОВД. В чем их подозревают, пока неизвестно.

Белорусская милиция в среду, 6 мая, задержала видеоблогера YouTube-канала Страна для жизни Сергея Тихановского, на который подписаны 150 тысяч пользователей. Также задержан автор канала Народный репортер Сергей Петрухин, сообщает Медуза.

Отмечается, что Сергея Тихановского задержали под Могилевом, вместе с ним задержали двоих водителей, которых затем отпустили. А Сергея Петрухина задержали, когда тот ехал к Тихановскому. Сейчас он находится под стражей в Бресте.

В чем подозревают задержанных, пока неизвестно.

По данным правозащитного центра, также неизвестно местонахождение еще одного блогера, автора канала Слуцк - город для Жизни Владимира Неронского.

Вечером 6 мая в Минске, Гродно и Могилеве прошли акции в поддержку задержанных, милиция задержала 14 человек.

Накануне МИД Беларуси также лишил аккредитации журналистов из РФ. Съемочная группа российского Первого канала попала в скандал из-за сюжета о коронавирусе в республике.

В Минске задержали журналиста, который критиковал данные властей о COVID-19

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet