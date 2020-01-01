Парламент Польши утвердил закон о выборах президента по почте

Польский Сейм смог преодолеть вето Сената на закон о проведение выборов президента страны по почте.

Парламент Польши принял закон о проведении выборов президента страны дистанционно – при помощи почты. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 7 мая.

Указано, что в ходе состоявшегося сегодня голосования в нижней палате парламента Сейме правящая партия Закон и справедливость (ЗиС) смогла набрать необходимое большинство голосов, чтобы преодолеть наложенное ранее на этот закон вето верхней палаты – Сената.

"Против сенатского запрета на голосование по почте выступили 236 депутатов, вето поддержали 213, 11 воздержались", – говорится в сообщении.

Теперь закон должен утвердить действующий президент Андей Дуда. После этого в стране можно будет организовать выборы главы государства при помощи почты без необходимости посещения избирательных комиссий.

Ранее стало известно, что планировавшиеся на 10 мая выборы президента в Польше не состоятся из-за пандемии коронавируса. Государственная избирательная комиссия из-за планов в условиях пандемии организовать почтовое голосование не подготовила все необходимое для проведения традиционных выборов, а работа над законом о волеизъявлении по почте затянулась. Новая дата выборов в Польше пока не объявлена.

Также в Польше предлагали отложить выборы президента на два года из-за COVID-19, внести изменения в конституцию и продлить срок полномочий действующего главы государства с условием, что тот больше не будет выдвигать свою кандидатуру.

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