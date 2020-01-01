Беларусь “выслала” российского журналиста за репортаж о коронавирусе

Журналиста Кручинина депортировали и лишили аккредитации.

Журналиста российского "Первого канала" Алексея Кручинина за сюжет о коронавирусе в Беларуси лишили аккредитации и оперативно выслали из страны.

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Об этом сообщает белорусский портал tut.by, ссылаясь на информацию самого Кручинина.

Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял, - сообщил журналист.

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Между тем, в паспорте Кручинина не делали никаких записей о запрете на въезд в страну. Именно поэтому журналист может вернутся в страну в любой момент.

Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал, - добавил он.

Аккредитации лишили также оператора, который снимал скандальный репортаж для “Первого канала”. Между тем, его не депортировали, поскольку он является гражданином Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Беларуси лишил аккредитации журналистов из РФ. Съемочная группа российского Первого канала попала в скандал из-за сюжета о коронавирусе в республике.

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