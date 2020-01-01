Последние регионы Китая снизили угрозу от COVID-19

В трех последних городах провинции Хэйлунцзян уровень коронавирусной угрозы понижен до незначительного.

В стране не осталось регионов с высоким уровнем угрозы

В Китае за минувшие сутки зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных переносчиков вируса. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило государственное Центральное телевидение КНР.

Оба новых заболевших прибыли из-за рубежа. Всего в больницах страны насчитывается 295 человек с диагнозом COVID-19, из них 23 в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в Китае больше нет регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы. В ночь на 7 мая до незначительной понижена степень эпидемриска в районе Линькоу города Муданьцзян в провинции Хэйлунцзян.

Это был последний регион с наиболее высоким уровнем угрозы. Ранее в Хэйлунцзяне был понижен риск эпидемиологической опасности в городах Суйфэньхэ и Харбин.

Как сообщалось ранее, в китайском Ухане, который стал источником вспышки коронавирусной инфекции, впервые после начала пандемии открыли школы. Туда отправились 57 тысяч учеников старших классов, которые скоро должны сдавать экзамены.

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