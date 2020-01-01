Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Последние регионы Китая снизили угрозу от COVID-19

Комментариев: 0
В трех последних городах провинции Хэйлунцзян уровень коронавирусной угрозы понижен до незначительного.
В стране не осталось регионов с высоким уровнем угрозы
В стране не осталось регионов с высоким уровнем угрозы
 
В Китае за минувшие сутки зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных переносчиков вируса. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило государственное Центральное телевидение КНР.
 
 
Оба новых заболевших прибыли из-за рубежа. Всего в больницах страны насчитывается 295 человек с диагнозом COVID-19, из них 23 в тяжелом состоянии.
 
Отмечается, что в Китае больше нет регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы. В ночь на 7 мая до незначительной понижена степень эпидемриска в районе Линькоу города Муданьцзян в провинции Хэйлунцзян. 
 
Это был последний регион с наиболее высоким уровнем угрозы. Ранее в Хэйлунцзяне был понижен риск эпидемиологической опасности в городах Суйфэньхэ и Харбин.
 
Как сообщалось ранее, в китайском Ухане, который стал источником вспышки коронавирусной инфекции, впервые после начала пандемии открыли школы. Туда отправились 57 тысяч учеников старших классов, которые скоро должны сдавать экзамены.  

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, эпидемия, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь