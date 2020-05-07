В США смоделировали сброс на Москву мощной водородной бомбы

Ядерные осадки немедленно привели бы к смертельным уровням радиации во многих странах и отравили бы всю Землю.

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сброс на Москву водородной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн и выяснило, как это бы отразилось на Западной Европе и США. Модель проекта опубликована на сайте издания.

"Мощные ядерные осадки немедленно привели бы к смертельным уровням радиации во многих странах и, вероятно, отравили бы всю Землю", - говорится в исследовании.

Отмечается, что над созданием подобной бомбы работал физик-теоретик Эдвард Теллер, которого также называли "отцом водородной бомбы". Но от ее разработки в конечном итоге отказались, так как ее использование могло привести к гибели сотен миллионов людей.

Бомба в 10 тысяч мегатонн смогла бы испепелить Францию и Германию. В издании отметили, что теоретически создание такого оружия возможно, "но разве нам нужна одна бомба, способная на такое?", - подытожили в издании риторическим вопросом.

Ранее ученые смоделировали ядерный взрыв у Белого дома. По сюжету взрывное устройство попадает в руки террористов.

Видео первого ядерного взрыва отреставрировали

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