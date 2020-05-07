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Мэр Москвы заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом

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В российской столице новым вирусом могут быть заражены 2-2,5% всего населения города, считает Собянин.
Официально в Москве уже почти 100 тысяч заболевших коронавирусом
Официально в Москве уже почти 100 тысяч заболевших коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявляет, что реальное количество заразившихся коронавирусом в городе составляет около 300 тысяч человек. Об этом он заявил в четверг, 7 мая, пишет ТАСС.

"То, что мы выявили больных так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тыс.", - сказал он.

По словам Собянина, выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве выше, чем в Нью-Йорке. 

Он отметил и положительную динамику с заболеваемостью в российской столице.

"За последние две недели количество госпитализаций не увеличилось. Более того, сегодня количество госпитализированных и тех, кто выписан, показывает положительную динамику. Выписалось больше, чем было госпитализировано. И это самый главный результат нашей работы", - сообщил мэр.

Как отметил мэр, москвичам нескоро придется вернуться к жизни без ограничений.

По данным на четверг, в Москве за минувшие сутки выявлено 6 703 новых случая инфицирования. Это абсолютный антирекорд для столицы, в городе уже 92 676 зараженных COVID-19.

Всего за последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса. За весь период заболели 177 160 человек, из них 1625 человек умерли, 23 803 - выздоровели.

 

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Теги: Россия, Москва, мэр, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
navigator2    07.05.2020, 14:51
Оценка:  0
navigator2
Хубло повинен вийти з промовую, щоб відзначити цей день ПАБЕДОЙ над короновірусом в мацкве, все завдяки нанотехнологіям і аналаговнет, бояру всім!
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