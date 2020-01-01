В Грузии анонсировали открытие туризма после карантина

Внутренний туризм в стране возобновят с середины июня, а еще через две недели ждут иностранных туристов.

Власти Грузия планируют открыть внутренний туризм с 15 июня, а с 1 июля страна будет готова к приему туристов из-за рубежа. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время презентации антикризисного плана по туризму.

"У правительства Грузии есть план, и он осуществится - с 15 июня Грузия откроется для предоставления услуг внутреннего туризма, а с 1 июля Грузия будет готова к тому, чтобы принять иностранных туристов", - сказал Гахария.

По его словам, для иностранных туристов будут созданы коридоры безопасности.

"Мы это сделаем как путем создания коридоров безопасности на сухопутных границах с соседними странами, так и за счет создания коридоров безопасности посредством переговоров с интересными для нас с туристической точки зрения государствами", - сказал глава правительства. При этом он не назвал государства, которые считает интересными Грузии с туристической точки зрения.

Напомним, Грузия начала ослаблять карантин еще с конца апреля. В частности, был отменен запрет на движение транспорта и работу продовольственных рынков.

Ранее сообщалось, что отели Турции будут работать с ограничениями из-за коронавируса.

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