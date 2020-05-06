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Бывшего президента Франции будут судить за непристойный жест

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Немецкая 37-летняя журналистка считает, что 94-летний политик проявил недопустимую настойчивость.
Жискару д'Естену грозит до двух лет лишения свободы
Жискару д'Естену грозит до двух лет лишения свободы
t24.com.tr
 
Немецкая журналистка Анн-Катрин Страке подала жалобу в прокуратуру Парижа на 94-летнего экс-президента Франции Валери Жискару д'Естена, обвинив его в сексуальных домогательствах.
 
 
Об этом в четверг, 7 мая, сообщило издание Le Monde. 37-летняя журналистка утверждает, что в конце 2018 года во время интервью для телеканала WDR д'Естен, занимавший должность в 1974-1981 годах, положил руку на ее ягодицы.
 
Это произошло в момент фотографирования. "Я была очень удивлена и не одобряя эти приступы, которые поставили меня в очень неловкую ситуацию, я пыталась оттолкнуть руку месье Жискара д'Естена, но не имела успеха. У меня сложилось впечатление, что он настаивал", - заявила журналистка.
 
Посягательство на сексуальное насилие, которое, как утверждает Страке, имело место, согласно французскому законодательству наказывается лишением свободы на два года и штрафом в 30 тыс. евро.
 
Напомним, ранее у нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона не завелся бронированный автомобиль и служба охраны вынуждена была пересадить его в обычный Citroen. 

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Теги: Франция, секс-скандалы, скандал, политики
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Источник: korrespondent.net

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