В США из-за маски из тюрьмы выпустили не того заключенного

Мужчина прикрыл медицинской маской лицо и выдал себя за другого заключенного, которого должны были освободить.

В американском Чикаго заключенный смог покинуть тюрьму, выдав себя за другого заключенного, которого должны были освободить. Об этом в среду, 6 мая, сообщает CNN.

Как сообщается, 21-летний заключенный Жак Скотт выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона, которого должны были выпустить из тюрьмы. Хендерсон пересказал свою персональную информацию Скотту в обмен на $1000.

Скотт надел медицинскую маску, чтобы прикрыть отсутствие татуировок на лице, которые есть у Хендерсона, изложил информацию, полученную от него, и был отпущен из тюрьмы.

Сейчас полиция ищет беглеца, а Хендерсона обвинили в содействии побегу.

Ранее сообщалось, что в Бразилии преступник замаскировался девушкой, чтобы сбежать из тюрьмы.

Также сообщалось, что сбежавший заключенный прислал в тюрьму открытку из Таиланда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet