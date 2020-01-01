Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США из-за маски из тюрьмы выпустили не того заключенного

Комментариев: 0
Мужчина прикрыл медицинской маской лицо и выдал себя за другого заключенного, которого должны были освободить.
Преступнику помогла сбежать из тюрьмы маска
Преступнику помогла сбежать из тюрьмы маска
edition.cnn.com

В американском Чикаго заключенный смог покинуть тюрьму, выдав себя за другого заключенного, которого должны были освободить. Об этом в среду, 6 мая, сообщает CNN.

Как сообщается, 21-летний заключенный Жак Скотт выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона, которого должны были выпустить из тюрьмы. Хендерсон пересказал свою персональную информацию Скотту в обмен на $1000.

Скотт надел медицинскую маску, чтобы прикрыть отсутствие татуировок на лице, которые есть у Хендерсона, изложил информацию, полученную от него, и был отпущен из тюрьмы.

Сейчас полиция ищет беглеца, а Хендерсона обвинили в содействии побегу.

Ранее сообщалось, что в Бразилии преступник замаскировался девушкой, чтобы сбежать из тюрьмы.

Также сообщалось, что сбежавший заключенный прислал в тюрьму открытку из Таиланда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, тюрьма, маски, побег
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь