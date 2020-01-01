В США из-за маски из тюрьмы выпустили не того заключенного
В американском Чикаго заключенный смог покинуть тюрьму, выдав себя за другого заключенного, которого должны были освободить. Об этом в среду, 6 мая, сообщает CNN.
Как сообщается, 21-летний заключенный Жак Скотт выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона, которого должны были выпустить из тюрьмы. Хендерсон пересказал свою персональную информацию Скотту в обмен на $1000.
Скотт надел медицинскую маску, чтобы прикрыть отсутствие татуировок на лице, которые есть у Хендерсона, изложил информацию, полученную от него, и был отпущен из тюрьмы.
Сейчас полиция ищет беглеца, а Хендерсона обвинили в содействии побегу.
Ранее сообщалось, что в Бразилии преступник замаскировался девушкой, чтобы сбежать из тюрьмы.
Также сообщалось, что сбежавший заключенный прислал в тюрьму открытку из Таиланда.
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