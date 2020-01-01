Covid разделил Европу. Запад страдает больше Востока

Страны на Западе пострадали больше всего: Италия, Испания, Франция, Великобритания, а в европейских странах бывшего восточного блока количество зараженных и умерших гораздо ниже.

В Европе гадают, почему от коронавируса западные страны страдают гораздо больше восточных. Коронавирус разделил Европу надвое, причем граница проходит как раз по линии прежнего железного занавеса, подметило шведское издание Dagens Nyheter. Вопросом, почему количество инфицированных и умерших от коронавируса очень разнится даже у стран-соседей, задается и американское The New York Times.

Корреспондент.net собрал самое интересное из публикаций на эту тему.

Беспечность Запада

Первое, на что обращают внимание журналисты, европейцы на Западе и Востоке по-разному встречали коронавирус. 11 марта британский премьер-министр Борис Джонсон в окружении двух медицинских советников заявил, что лучше, если люди будут смотреть футбольные матчи на забитых под завязку стадионах, чем в барах.

Во Франции в это время поставили мировой рекорд по количеству собравшихся в одном месте людей в костюмах смурфов. А президент Эммануэль Макрон объявил, что французские муниципальные выборы пройдут через пять дней в обычном порядке.

Практически одновременно с этим в Чехии объявили чрезвычайную ситуацию. Закрыли все школы, а также рестораны, кафе, спортивные залы, библиотеки — все места, где могли собираться люди.

В тот день, 12 марта, в Чехии было 116 случаев заражения коронавирусом. Первый летальный исход в результате covid-19 будет лишь через десять дней.

EPA Пустая Прага

В Италии в то же время ввели строгие ограничения, приостановив всю коммерческую деятельность, кроме работы продуктовых магазинов и аптек. Через пару дней всю страну посадили на карантин.

Железный занавес?

Конечно, пандемия пришла в большие западные страны раньше. Но этим нельзя полностью объяснить такую разницу. Даже если посмотреть на количество умерших, например, на 55 день после первого зарегистрированного случая заражения коронавирусом в стране, в Италии все равно летальных исходов на миллион жителей в 20 раз больше, чем в Польше или Чехии.

Эта тенденция справедлива практически для всех стран. Даже в пределах Германии граница между сильно пострадавшими регионами и теми, где ситуация менее сложная, проходит именно по линии прежнего железного занавеса, разделявшего бывшие ФРГ и ГДР. И на западе умерло гораздо больше людей.

Возможно, дело в том, что система здравоохранения на Востоке развита хуже, чем на Западе и там понимали, что могут не справиться.

“Когда наши лидеры увидели, как тяжело приходится больницам в Италии, это стало для них предостережением. Они поняли, что если итальянцы со своим здравоохранением высшего класса не могут со всем этим справиться, то уж у нас точно не будет ни единого шанса”, — объясняет Славомир Дебский, директор Польского института международных дел, Dagens Nyheter.

А политики и рядовые граждане на западе, напротив, были совершенно уверены, что их продвинутая система здравоохранения, оснащенная всевозможной техникой, сможет решить большую часть проблем. И потому они реагировали медленнее.

“На Западе люди склонны верить, что богатство их защитит. Из-за этого формируется так называемое “туннельное зрение", и они хотят уберечь экономику любой ценой. На Востоке же люди еще хорошо помнят, каково это — жить в очень суровых условиях при коммунизме. Они больше готовы к карантину”, — говорит Дебский.

Возможно, поляки, чехи и венгры просто-напросто более закалены, чем избалованные западные европейцы. К тому же они более склонны слушаться своих лидеров, даже если те ущемляют их свободу, пусть это и напоминает чуть ли не эпоху коммунизма.

Но в то время как многие западные европейцы протестуют против карантина, их кузены на востоке ко всему относятся спокойно. Строгие ограничения не только воспринимаются как должное, но и зачастую весьма популярны.

Демография

В тяжело пострадавших от коронавируса Италии и Испании — одни из самых больших процентов пожилых людей в мире, многие — старше 70 и 80 лет. В восточных странах общественное здоровье хуже, поэтому и пожилых людей там меньше.

Другой фактор — количество путешественников, особенно тех, кто ездит за границу. В Западной Европе их гораздо больше. Это может отчасти объяснить тот факт, что инфекция позже добралась до восточных стран. В феврале на склонах Ишгля и итальянских Альп катались шведы, немцы и британцы, а вовсе не венгры и румыны.

Климат

С другой стороны, The New York Times пишет, что коронавирус стремительно распространился зимой в странах с умеренным климатом, вроде Италии и США. Однако в государствах с более теплым климатом, например в Чаде и Гаяне, случаев заболевания немного.

Это наводит ученых на мысль, что возбудитель COVID-19 может плохо воспринимать тепло. Примечательно, что и другие коронавирусы, вызывающие симптомы простуды, уязвимы к теплым и влажным климатическим условиям. Ряд исследователей считают, что жаркая погода не победит коронавирус, но может его ослабить.

“Предполагается, что лето поможет улучшить ситуацию с коронавирусом. Однако это вряд ли серьезно скажется на замедлении его распространения или уменьшении числа заболевших”, — говорит Марк Липситч, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардского университета.

Контраргумент - некоторые серьезные вспышки болезни произошли именно в тропических странах — в Бразилии, Перу и Индонезии. Да и в европейских странах кардинально климат явно не отличает. Даже наоборот, в Италии и Испании жарче, чем на Востоке.

Удача

Большинство экспертов соглашаются, что нельзя выделить одну причину, по которой коронавирус серьезно поразил одни страны, а другие пощадил. Вероятно, роль сыграло сочетание сразу нескольких факторов. И банальная удача. В странах со схожими культурой и климатом могла быть совсем другая статистика, если бы хоть один инфицированный посетил людное место.

Подобное произошло на лайнере Diamond Princess, где один пассажир инфицировал 634 других. А также в Южной Корее, где прихожанка апокалиптической церкви пошла на мессу в городе Тега и заразила сотни других членов религиозного сообщества. Если бы она просто осталась дома, масштабной вспышки в Южной Корее могло бы и не случиться.