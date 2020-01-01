В Африке число больных COVID-19 перевалило за 50 тысяч

Наибольшее количество заражений зафиксировано на юге и севере континента - в ЮАР, Египте и Марокко.

В Африке количество выявленных случаев заражения COVID-19 превысило отметку 50 тысяч. Из них более двух тысяч человек скончались, сообщает в четверг, 7 мая, региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, число подтвержденных случаев заражения на Африканском континенте достигло 51 239. За все время скончались 2 006 человек, более 17 тысяч человек выздоровели.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в ЮАР (7808), Египте (7588), Марокко (5382), Алжире (4997) и Нигерии (3145).

По информации ВОЗ, больше всего летальных исходов зарегистрировали в Алжире (476), Египте (469) и Марокко (182).

Ранее в ВОЗ высказывала опасения, что Африка может стать следующим потенциальным эпицентром коронавируса.

Напомним, в апреле в страны Западной Африки отправился самолет сиропа от COVID-19 из полыни.

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