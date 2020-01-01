Европол изъял тысячи артефактов в 103 странах

Преступные сети занимались археологическими находками и произведениями искусства, похищенными из пострадавших от войны стран.

В ходе масштабной спецоперации Европола было изъято более 19 тысяч артефактов. Об этом говорится на сайте Европола.

Операции проводились еще осенью 2019 года, но по оперативным причинам их детали опубликованы только сейчас.

Так, более 19 тысяч археологических артефактов и других произведений искусства были обнаружены в рамках глобальной операции, охватившей 103 страны и направленной на ликвидацию международных сетей незаконной торговли предметами искусства и антиквариата.

Был арестован 101 подозреваемый и начато 300 расследований. Изъятые предметы искусства включают монеты разных периодов, керамику, историческое оружие, картины и окаменелости.

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