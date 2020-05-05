Ученые нашли новые разновидности коронавируса

Исследователи из США и Южной Кореи обнаружили несколько генетических разновидностей коронавируса.

Ученые обнаружили несколько генетических разновидностей коронавируса SARS-CoV-2, чьи нуклеотидные последовательности в РНК-геномах отличаются. Научную работу исследователей из Гарвардского университета в США и Университета Данкук в Южной Корее опубликовали в репозитории bioRxiv в четверг, 7 мая.

Во время исследования ученые проанализировали одноцепочечные РНК-последовательности вирусов, выделенных у 11 132 пациентов с SARS-CoV-2 и хранящихся в базе данных GISAID, которая содержит информацию о полных или частично секвенированных геномах коронавируса. Они попарно сравнили 2540 нуклеотидных последовательностей, определяя нуклеотидные замены - точечные мутации, при которых один нуклеотид РНК-последовательности заменяется на другой. Таким образом ученые измерили уровень сходства между геномами SARS-CoV-2 у пациентов со всего мира.

В результате исследователи выявили четыре обособленные ветви (кластера) среди европейских и североамериканских образцов вируса. Две из них являются преимущественно европейскими, одна характерна для США, а последняя представляет собой смесь случаев заражения в США и Европе. При этом только одна преимущественно европейская ветвь непосредственно связана с вирусами из Китая. Последние образуют кластер "оригинальных" вирусов, попавших в Европу и США из Азии. Другая ветвь содержит геномы из Европы, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Ученые пришли к выводу, что геномы коронавируса варьируются в зависимости от региона, и существуют различия между вирусами из Азии и из западных стран.

Исследование показало, что изначально генетический состав SARS-CoV-2 был более однородным, однако затем стал разделяться на отдельные ветви. Распространение вируса по миру привело к большему разнообразию геномов. Результаты анализа соответствуют картине развития пандемии, заключают авторы работы. По мнению исследователей, усилия по разработке вакцины должны учитывать генетическую изменчивость возбудителя COVID-19.

Ранее ученые предположили, что коронавирус мог циркулировать уже в октябре. В мире продолжаются исследования нового коронавируса. Ученые выдвигают новые гипотезы и находят новые факты.

Также сообщалось, что суперкомпьютер помог вычислить препараты от коронавируса. Ученые при помощи суперкомпьютера составили список лекарственных препаратов, которые могут быть эффективны при лечении COVID-19.

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