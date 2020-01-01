В штате Нью-Йорк от COVID умерли более 20 тысяч

Больше от коронавируса умирали мужчины, как и во всем мире. Общее число жертв COVID в штате Нью-Йорк - 20 597 человек.

Число жертв превысило 20 тысяч человек

В штате Нью-Йорк количество умерших от коронавируса превысило 20 тысяч и достигло 20 597 человек, о чем свидетельствуют данные статистики, опубликованной на сайте департамента здравоохранения.

В таблице сказано, что общее число жертв – 20 597, из них 8491 – женщины, 12 097 – мужчины.

При этом накануне власти сообщали, что всего в штате Нью-Йорк скончались 19 645 человек.

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