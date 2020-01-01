Столицу Нигера накрыла мощная песчаная буря

В некоторых районах города из-за сильнейшей бури и поднявшейся в воздух пыли стояла мгла красного цвета.

В городе Ниамей, столице Нигера, 4 мая пронеслась мощная песчаная буря. Об этом сообщает Stormnews.

Огромная стена песка и пыли привела к сильному ухудшению видимости, в некоторых районах стояла мгла красного цвета.

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