Столицу Нигера накрыла мощная песчаная буря
В некоторых районах города из-за сильнейшей бури и поднявшейся в воздух пыли стояла мгла красного цвета.
В городе Ниамей, столице Нигера, 4 мая пронеслась мощная песчаная буря. Об этом сообщает Stormnews.
Огромная стена песка и пыли привела к сильному ухудшению видимости, в некоторых районах стояла мгла красного цвета.
Ранее сообщалось, что пылевая буря пронеслась в Одесской области.
Также Корреспондент писал, что на Одесчине буря вырвала деревья с корнями.
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