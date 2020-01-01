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Россия направила судно способное достроить СП-2 к берегам Германии

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Корабль "Академик Черский" покинул Дальний Восток в начале февраля и совершил длительный переход.
Судно "Академик Черский" – единственная надежда России на достройку "Северного потока-2", который может оказаться экономически невыгодным
Судно "Академик Черский" – единственная надежда России на достройку "Северного потока-2", который может оказаться экономически невыгодным
Marine Traffic

Единственный российский корабль-трубоукладчик "Академик Черский", принадлежащий Газпрому, вышел из Калининграда и направился к берегам Германии. Об этом в четверг, 7 мая, свидетельствуют данные сайта Marine Traffic.

В качестве следующего пункта назначения указан Лауффен (Lauffen) – речной порт в земле Баден-Вюртемберг.

"Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля. Корабль обогнул Африку с юга в обход Суэцкого канала и на прошлой неделе прибыл в западный анклав России –  Калининградскую область.

Ожидается, что это судно может быть использовано для достройки газопровода Северный поток-2 в Балтийском море. Минувшей зимой оно было остановлено на стадии готовности 94% из-за отказа европейских подрядчиков продолжать работы в связи со санкциями США.

В феврале в Газпроме заявили, что рассчитывают запустить Северный поток-2 до конца 2020 года.

Также на прошлой неделе СМИ сообщили, что Германия не освободит Северный поток-2 от газовой директивы ЕС. Если такое решение будет принято, то оно поставит под сомнение экономическую целесообразность всего проекта.

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Теги: Россия, Германия, судно, корабль, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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