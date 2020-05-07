В Британии от COVID гораздо чаще гибнут чернокожие

Повышенную смертность чернокожих от COVID в Британии связывают также с социально-экономическим неблагополучием.

В целом в Британии число жертв от вируса перевалило за 20 тысяч

В Британии чернокожие граждане умирают от коронавируса в 4 раза чаще, чем представители европеоидной расы, пишет The Guardian со ссылкой на данные Национальной статистической службы.

Сообщается, что у чернокожих мужчин в 4,2 раза выше риск умереть от COVID-19, у чернокожих женщин - в 4,3 раза выше, чем у белых мужчин и женщин.

"Люди бангладешской, пакистанской, индийской этнической принадлежности, а также смешанного этнического происхождения обладают статистически повышенным риском смерти из-за COVID-19", - говорится в документе.

Цифры гласят, что относительно здоровые и молодые чернокожие мужчини и женщины имеют риск умереть от COVID в 1,9 раза выше, чем представители белого населения.

"Данные показывают, что различия по смертности от COVID-19 между этническими группами отчасти являются результатом социально-экономического неблагополучия, однако оставшуюся разницу пока объяснить нельзя", - говорится в докладе.

Статистика была основана на данных о смертях в Англии и Уэльсе в период со 2 марта по 10 апреля 2020 года.

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